В Якутии летом заработают 680 детских оздоровительных лагерей

Общественники обсудили вопросы детского оздоровления в летний период. В этом году в республике откроются 680 лагерей дневного и круглосуточного пребывания. Ответственная комиссия не допустит несанкционированной организации детского отдыха, отсутствия медработников и нарушений санитарных требований.

11 апреля состоялось совместное заседание совета Общественной палаты Якутии и республиканской межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

Общественники считают, что следует усилить контроль за организацией летнего детского досуга, чтобы не повторить случая, который произошел в Карелии в прошлом году.

Напомним, что 18 июня 47 детей и четыре инструктора на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. Лодки перевернулись, утонули 14 детей. Как оказалось позднее, учреждению нельзя было организовывать выезды на природу.

Замминистра образования и науки республики Эдуард Кондратьев рассказал о ходе подготовки к летнему оздоровительному отдыху. Ведомством проводится работа по подбору кадров – педагогов и воспитателей.

В прошлом году оздоровительный эффект в среднем составил 91%.

На заседании выступила также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Якутии Наталья Борисова. Она отметила, что в 2016 году учреждениям, занимающимся детским отдыхом, были выписаны штрафы на сумму более миллиона рублей.

О готовности к летнему сезону рассказал представитель МВД по Якутии. Органами внутренних дел подготовлены проекты по обеспечению общественного порядка и безопасности. Охраной и контролем порядка занимаются частные охранные предприятия, подчеркнул он.

Контроль за организованным детским отдыхом стоит усилить и еще по одной причине. Прошлым летом в пригороде Якутска был замечен несанкционированный палаточный городок. 46 детей учились в интеллектуальном лагере «Академия успеха», который был организован при одной из школ. После того, как выяснилось, что в лагере грубо нарушали требования санитарного законодательства, его закрыли.

Лагери дневного пребывания в республике откроются с 1 июня, а загородные стационарные должны заработать с 15 июня. До этого все учреждения должны подготовить все необходимые документы и привести в порядок помещения. Пока о своей готовности заявила треть детских летних лагерей.

При Общественной палате Якутии будет работать специальная комиссия, которая выборочно проведет проверку до официального открытия.

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