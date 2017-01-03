В Якутии инспекторы ГИМС проводят рейды по ледовым переправам и местам зимней рыбалки

В рамках проведения надзорно-профилактической операции «Ледовая переправа» в период выходных и праздничных дней инспекторским составом ГИМС МЧС России по республике активизирована работа по мониторингу водных объектов. Особое внимание уделяется функционирующим ледовым переправам и местам массового выхода людей на лед для зимней рыбалки.

Проводится профилактическая, разъяснительно-информационная работа среди населения, индивидуальные беседы с водителями автотранспортных средств, рыбаками подледного лова рыбы с раздачей листовок, брошюр, памяток по мерам безопасности на льду. Производятся выборочные замеры толщины льда.

3 января 2017 года в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах инспекторы ГИМС Сунтарского, Нюрбинского, Момского районов и города Якутска провели рейды на эксплуатирующихся ледовых переправах в составе межведомственных оперативных групп для проверки на соответствие требованиям безопасности, а также посетили излюбленные места рыбаков подледной рыбалки для профилактики несчастных случаев на льду.

С каждым из любителей подледного лова рыбы проведены индивидуальные беседы о правилах безопасности на льду, для закрепления знаний, инспекторы ГИМС раздали рыбакам листовки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.

Подобные профилактические рейды необходимы, так как в ходе проводимых бесед население информируется непосредственно сотрудниками ГИМС в части соблюдения требований правил безопасного поведения на льду, с основной задачей предотвратить несчастные случаи на водных объектах.

Уважаемые жители и гости республики! Во избежание провалов людей и автотранспорта под лед пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами! Помните: выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей, запрещен!

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

Каждый человек должен знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать, ведь пренебрегая правилами безопасности, вы рискуете здоровьем и собственной жизнью.