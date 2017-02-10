В Якутии готовятся к весеннему паводку

Для спасателей Алданского и Нерюнгринского районов прошли командно-штабные учения – в Якутии началась подготовка к весеннему паводку. Переаттестацию личного состава спасательных подразделений провела выездная комиссия под руководством первого заместителя ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Василия Тарского.

Делегация проверила боеготовность сил и средств в филиалах Службы спасения, базирующихся в городах Томмоте и Нерюнгри.

В городе Алдан делегация встретились с главой Алданского района Северином Поздняковым, где были решены насущные вопросы Алданского филиала службы спасения.

Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрий Зайцев и представители Службы спасения встретились с главой Нерюнгринского района Виктором Станиловским, где также были решены вопросы повышения качества услуг в области жизнеобеспечения населения.

Служба спасения передала средства индивидуальной защиты в учебные заведения для военно-патриотического воспитания молодежи, обучение основам гражданской обороны.

Делегация посетила центр лыжной подготовки, решено организовать на базе центра обучение спасателей, сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба Спасения РС(Я)».