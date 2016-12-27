В Якутии детское движение набирает обороты

В улусах Якутии появляются детские общественные организации. Их деятельность координирует вновь созданный многофункциональный ресурсный центр детского движения «Стремление» (Дьулуур»).

Как рассказывает руководитель Ресурсного центра Александра Антоева, центр создает единое информационное пространство. Первый этап – образовательный. Все подразделения проходят теоретическую подготовку.

Так, с октября по декабрь проведены семинары на 9 районах республики: в Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Усть-Алданском, Амгинском, Вилюйском, Намском улусах. Всего охвачено 675 детей-активистов, 267 педагогов.

В декабре состоялась командировка рабочей группы ЕДД «Стремление» в Нюрбинский район. Здесь создана организация «Нюрба эрэлэ». Руководителем работает Светлана Борисова, методист Центра дополнительного образования детей.

Делегация участвовала в торжественной линейке, где в ряды детской организации школы №3 г.Нюрбы приняли учеников с 1 по 4 классы. Их поздравили ветераны пионерского и детского движения, старшие школьники. Торжественное мероприятие завершилось танцевальным флешмобом и исполнением песни Российского движения школьников.

Во второй день председатель Единого детского движения «Стремление» Геннадий Охлопков встретился с активистами детских общественных объединений района. На встречу пришли представители всех школ — более ста детей. Они рассказали о реализованных проектах, планах детских организаций и проблемных моментах общественной деятельности. Для педагогов Убаянской СОШ был проведен семинар.

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12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, в селе Сылан Чурапчинского улуса прошел улусный сбор актива детских общественных объединений. Сбор прошел в формате коммунарского сбора и собрал 114 участников из 13 школ. Для проведения сборов из города выехала делегация вожатых Молодежного общественного движения «Педагогические отряды Республики Саха (Якутия)». Они для педагогов-организаторов, заместителей директоров по воспитательной работе, координирующих детское движение, провели семинар-практикум по программам детского движения.

Одной из основных задач сборов был публичный отчет председателя Детской общественной организации «Чурапчы кэскилэ» Ариана Афанасьева о проведенной работе и деятельности организации. После окончания своего выступления Ариан передал свои полномочия новому председателю Уйгулаане Николаевой, ученице 9 класса Чурапчинсокй СОШ имени И.М. Павлова. После этого состоялась защита социальных проектов по восьми направлениям деятельности. Всего было представлено 17 интересных проектов, по решению экспертной комиссии были выявлены 9 лучших проектов.

С большим размахом отмечали Декаду детского движения в Горном улусе. В течение недели по школам улуса провели разные мероприятия, посвященные Дню детского движения в республике. Самым значимым мероприятием стал улусный фестиваль детского движения, в котором участвовали более 150 активистов из 10 школ района.

Фестиваль прошел насыщенно. Проведены конкурс-смотр презентаций детских объединений, стендовая защита проектов, конкурс проектов на Грант Главы по поддержке детских общественных объединений, игры по станциям, семинар-практикум для педагогов. На конкурс проектов на Грант Главы поступило 22 проекта из всех 11 школ улуса.