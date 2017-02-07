В Якутии будет учреждено почётное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)»

В Якутии по инициативе Главы республики Егора Борисова будет учреждено почётное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)». Соответствующий проект регионального закона – «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» – рассмотрен 6 февраля на заседании постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций под председательством Антонины Григорьевой, сообщили в пресс-службе Парламента.

Как пояснила заместитель министра образования и науки Якутии Елена Семенова, решение принято по итогам встречи Главы республики с работниками и ветеранами системы образования 10 августа прошлого года.

Законопроект направлен на стимулирование профессиональной деятельности и повышение престижа профессии учителей и руководителей общеобразовательных организаций в республике. Планируется, что новая государственная награда – почётное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» будет присваиваться учителям и руководителям общеобразовательных организаций, внёсшим особый вклад в развитие системы образования Якутии.

«Почётное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» будет присваиваться не ранее чем через 10 лет после присвоения почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)» или «Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)». Повторное присвоение почётного звания «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» не допускается. Для поддержания значимости и весомости звания устанавливается квота ежегодного награждения одному претенденту», – добавила заместитель министра.

В обсуждении проекта закона участвовали парламентарии Антонина Григорьева, Марфа Филиппова, Евгения Михайлова и Пётр Аммосов. Они обсудили возможность предусмотрения дополнительных преференций и коэффициентов к заработной плате награждённых.

Антонина Григорьева сообщила, что к законопроекту поступили положительные заключения государственно-правового управления парламента Якутии и Прокуратуры республики. Проект закона будет рассмотрен 28 февраля — 1 марта на очередном пленарном заседании Ил Тумэн.

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