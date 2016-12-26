В Якутии будет принят закон «О Торгово-промышленной палате РС(Я)»

В Якутии разработали проект закона » О Торгово-промышленной палате РС(Я)». Его обсудили на внеочередном съезде ТПП.

Напомним, в этом году Торгово-промышленная палата отмечает 25-летие. «В своей деятельности Торгово-промышленная палата Якутии принимает необходимые меры к пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства, проводит политику социальной ответственности предпринимателей, поддерживает социальные инициативы организаций, – отметил Президент Палаты Владимир Членов . – Для защиты прав предпринимателей заключено свыше 100 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с Правительством Республики Саха (Якутия), администрациями муниципальных образований, управлениями федеральных структур, отраслевыми министерствами и комитетами, региональными и иностранными ТПП».

Владимир Членов назвал в числе достижений Палаты также возможность проведения независимой экспертной оценки качества услуг и товаров, проведение регионального этапа конкурсов «100 лучших товаров России» – «Лучшие товары Якутии», «Золотой Меркурий», «Экономическое возрождение России», республиканского конкурса «Лучший инженер Якутии», активное продвижение якутских товаров и брендов в России и за рубежом и многое другое.

Проект закона «О Торгово-промышленной палате РС(Я)» представила руководитель Управления координации проектов ТПП Якутии Ирина Полятинская. «Сейчас идет реорганизация Палаты. За последнее пятилетие изменились не только структура, организационно-правовая форма Палаты, но и ее функции, – отметила она. – Наша задача – максимально эффективно представлять интересы бизнеса на всех уровнях власти, способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе, расширению контактов как в России, так и за рубежом, развивать образовательные программы. Принятый закон будет всецело этому способствовать».

Ознакомившись с изменениями в Устав союза и проектом закона, делегаты проголосовали за то, чтобы одобрить проект закона с учетом внесенных предложений.

Завершился съезд Новогодним балом, на котором были подведены итоги года: победителем в номинации «Крупный налогоплательщик» стало Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» (генеральный директор Иван Макаров); «Предприятием с самым большим количеством рабочих мест» стала компания «Айгуль» (генеральный директор Флида Габбасова); обладателем номинации «Лидер малого и среднего предпринимательства» стала группа компаний «СКИФ» (генеральный директор Андрей Жженых); специальная номинация «Самый социально-ответственный предприниматель» присуждено генеральному директору компании «КопирТехСервис» Александру Никифорову, который также награжден Почетным золотым знаком Палаты.