В Якутии 17 апреля будут временные отключения электроснабжения

В связи с проведением ремонта и техобслуживания линий электропередачи и оборудования, подключением новых объектов, работ в охранной зоне Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 17 апреля в Якутске, Усть-Алданском и Томпонском улусах.

Отключения электроснабжения будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

9:00 — 12:00 – Хатын-Юряхское шоссе, 7, 8 км, Окружное шоссе, пер. Базовый, Дзержинского, 22/5-26/1, Ф. Попова, 21;

14:00 — 16:30 — Очиченко, 35/1-45.

Усть-Алданский улус:

13:00 — 15:00 — с. Тит-Ары;

15:00 — 16:00 — ферма Убасалах;

15:00 — 17:00 — с. Танда.

Томпонский улус:

9:00 — 18:00 — с. Крест-Хальджай, Ударник, Ары-Толон, Кескил.

В графике возможны изменения.