В Якутии 13 апреля будут временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 13 апреля в г. Якутске, Хангаласском, Усть-Алданском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне.

Отключения будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00 – 12:00 – ул. Хабарова 3, Ярославского 2, 3, 4, Чернышевского 2/2, Красильникова 6-15, Автодорожная 42/1, 57, Сергеляхское шоссе 5 км, Красильникова 2/5-9, Мелиораторов, Удачная;

09:30 – 17:00 – Маганский тракт 2 км, Жиганская, О. Кошевого, Абыйская;

10:00 – 14:00 – Глухой переулок 1- 3, Кирова 7/2, 7/3, 7/4, Кулаковского 4/1, 4/2, Чернышевского 22/3;

14:00 – 17:00 – ул. С. Данилова 5/2- 9/6, Сергеляхское шоссе 5 км, район Б. Мархи, Березовая 12/1, О. Кошевого 36/1, Красноярова 27-58, Тимирязева 24-26, Строда, Крупская, Дзержинского 49-53;

Хангаласский улус:

10:00 – 14:00 – п. Мохсоголлох (Частично)

Усть-Алданский улус:

10:00 – 17:00 — кратковременное отключение эл. энергии по 10 мин. в с. Сырдах, Арылах, Бейдинге, Окоемовка.

10:00 – 17:00 — Саслыкан, Тумул, Хоногор, Соттинцы, Ары-Тит.

Намский улус:

10:00 – 17:00 кратковременное отключение эл. энергии по 10 мин. в с. 2 Хомустах, Фрунзе, Кобяконцы, Арбынцы.

Мегино-Кангаласский улус:

10:00 – 17:00 кратковременное отключение эл. энергии по 10 мин. в с. Матта, Дойдунцы.

В графике возможны изменения.