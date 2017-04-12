В Вилюйском улусе планируется ввести в работу три новых коровника

В пяти наслегах Вилюйского района первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Петр Алексеев провел встречи с активами сел, обсудил перспективы развития сельского хозяйства и осмотрел коровники.

Первый вице-премьер – министр сельского хозяйства Петр Алексеев с 9 по 11 апреля побывал в командировке в Вилюйском улусе. В сопровождении первого заместителя главы улуса Василия Лукина посетил 16 коровников в семи населенных пунктах, а также провел встречи с активами Хагынского, Кыргыдайского, Тогусского, I Тогусского и Борогонского наслегов, на которых были обсуждены перспективы развития сельского хозяйства в селах. В г. Вилюйске с главой улуса Сергеем Винокуровым первый зампред правительства обговорил вопросы проведения Ысыаха Олонхо.

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По информации руководителя департамента сельского хозяйства Вилюйского улуса Ивана Тарасова, сегодня в районе насчитывается более 11670 голов крупного рогатого скота и 7200 лошадей. Район, где работают 8 коллективных производственных кооперативов, сдает в год около 5200 тонн молока.

В ходе встреч с активами сел Вилюйского района Петр Алексеев отметил, что по линии министерства сельского хозяйства новые коровники активно начали строить в последние четыре года.

«В год строится по 5-6 коровников стоимостью по 40 миллионов рублей, в том числе, один из них обязательно в Вилюйском улусе, в котором после распада совхозов сумели сохранить численность крупного рогатого скота благодаря созданию коллективных производственных кооперативов», — озвучил Алексеев. Так, новый каркасный коровник с использованием сэндвич-панелей построен в селе Сыдыбыл в 2014 году, введен типовой рамный хотон сборной конструкции на 120 голов в селе Бетюнг в 2016 году. Этой осенью каркасный коровник на 132 дойные коровы появится в Халбакинском и типовой хотон на 120 голов в I Кюлятском наслегах.

По итогам рабочей поездки первый вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Петр Алексеев принял решение об оказании финансовой помощи в строительстве нового коровника на 200 голов в с. Тымпы Вилюйского улуса. В 2016 году здесь произошло обрушение старого хотона. Новый арочный коровник возведут рядом с хотоном, который построен в 2013 году. Стоимость строительства с учетом того, что арка объекта готова, – 11 млн 600 тысяч рублей. Из них 2 млн рублей предоставит администрация района, по 500 тысяч наслег и предприятие-заготовитель «Сыа Булуу». 9 миллионов рублей выделит министерство сельского хозяйства и продовольственной политики. Сегодня в производственном кооперативе с. Тымпы насчитывается 300 голов крупного рогатого скота, в том числе более 100 дойных коров. На 11 апреля из них отелилось около 70.

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Петр Алексеев также сообщил, что в 2018 году один новый коровник будет построен в Хагынском, Кыргыдайском или Тогусском наслегах, в которых крупный рогатый скот производственных кооперативов содержится в хотонах еще советских времен. Решение, в каком из этих сел будет построен новый объект, примут после рассмотрения данного вопроса в Минсельхозе в ближайшее время. Большое значение будут иметь показатели производственных кооперативов и перспективы развития. Хагынский, Кыргыдайский и Тогусский наслеги одни из тех, где насчитывается самое большое количество крупного рогатого скота. Первый зампред отметил, что работа по строительству коровников в этих населенных пунктах будет продолжена.

В ходе встреч с активами сел Вилюйского улуса поступило много вопросов по проведению весеннего пала и мелиоративных работ для расширения сенокосных угодий, а также о кадровом обеспечении. В свою очередь Петр Алексеев поставил задачи по повышению показателей удоев молока, искусственному осеменению в целях селекционно-племенной работы, выполнению планов по заготовке сена и дополнительных кормов.

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Первый заместитель ГУП ФАПК «Туймаада» Алексей Захаров сообщил, что с 2011 года в республике ими построено 26 новых коровников. Они возводятся с использованием в качестве утеплителя базальта, сэндвич-панелей, полы объектов заливаются бетоном. Хотоны полностью механизированы – оснащены транспортером цепным навозным, уровневой системой подачи воды, обустроены проходом для трактора для раздачи сена. Новые коровники — благоустроенные, у них своя котельная, есть туалет и душ.

Сегодня министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии ставит перед собой большую задачу по строительству современных механизированных коровников. Создание хороших условий труда в сельском хозяйстве имеет существенное значение не только для роста показателей, но и в кадровом вопросе, чтобы молодежь с охотой шла работать в традиционную отрасль.