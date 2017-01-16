В Вилюйском районе открыли новую котельную

В селе Лекечен коммунальщики Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» открыли новую котельную — первый теплоснабжающий объект года.

Сегодня котельная «Новая» обеспечивает теплом сельский клуб, здание администрации, спортивный зал, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и несколько частных домов. С окончанием отопительного периода начнутся работы по созданию условий для подключения частных жилых домов к новой теплоцентрали.

«Котельная «Новая» построена собственными силами работников Лекеченского участка ЖКХ и отапливается газоконденсатным топливом. В ней установлены три котла Черепановского завода общей мощностью 3,75 МВт. Лекеченский наслег Вилюйского района находится в 178 километрах от районного центра г. Вилюйска, где проживает 450 человек», — сообщили в предприятии.

В торжественном мероприятии участвовали глава Вилюйского района Сергей Винокуров и его заместитель Андрей Лобашев, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктор Омуков, глава Лекеченского наслега Анна Доргонова, директор районного филиала ЖКХ Андрей Архангельский.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Виктор Омуков встретился с коллективом Вилюйского филиала и посетил другие теплоснабжающие объекты района.

Как рассказывает главный инженер Вилюйского филиала ЖКХ Семен Петров, территорию под новую котельную подготовили годом раньше. «В августе 2016 года мы доставили материалы. В октябре строительство было завершено. В работу котельную запустили в декабре. Наслег не газифицирован. Новая котельная отапливается газоконденсатным топливом», — отметил главный инженер.

Работники Вилюйского ЖКХ со строительством теплоцентрали от новой котельной планируют оптимизировать вторую сельскую изношенную котельную «Школа».