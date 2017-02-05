В Усть-Алданском улусе стартовал Год детства

В Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона 3 февраля состоялся торжественный вечер, посвященный открытию Года детства в Усть-Алданском улусе.

Традиционно мероприятие началось с видеоотчета за 2016 год, в ходе которого наглядно продемонстрировали достижения и перспективы социально-экономического развития муниципалитета.

Ведущие торжества озвучили приветственную телеграмму председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова. Спикер отметил высокий уровень организации юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию лидера либерально-демократической интеллигенции Якутии конца XIX века – начала ХХ века, просветителя Василия Никифорова-Кюлюмнюра, и выразил благодарность жителям, руководству улуса за проведенную работу по увековечению наследия выдающегося общественного-политического деятеля. Жирков обратил внимание на то, что многогранную деятельность команды руководства, депутатов муниципального района по социально-экономическому развитию улуса поддерживают Ил Дархан, Ил Тумэн, правительство республики.

Глава района Алексей Федотов от имени всех жителей улуса поприветствовал земляков, живущих в Якутске, подвел основные итоги года и призвал всех к единению.

Он вручил звание «Заслуженный работник культуры РС(Я)» главному библиографу Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Анне Бурнашевой, знак «Почетный гражданин Усть-Алданского улуса» заслуженному артисту Якутии Федоту Львову, матери-героине Марие Жирковой, воспитателю детского сада «Кэнчээри» Клавдие Васильевой.

Народный депутат Семен Иванов отметил плодотворную работу администрации района, улусного собрания депутатов и глав наслегов по реализации поставленных целей и задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения. Он вручил награды Ил Тумэна лучшим работникам, внесшим большой вклад в развитие улуса и республики.

За вклад в социально-экономическое развитие РС(Я) благодарственным письмом председателя Госсобрания (Ил Тумэн) награждена доярка СХПК «Найахы» Любовь Ильина. За многолетнюю плодотворную работу в социально-экономической сфере благодарность председателя Госсобрания (Ил Тумэн) вручена системному администратору ГАС «Выборы» по МР «Усть-Алданский улус (район)» Августине Васильевой. За заслуги в области социального развития РС(Я) почетной грамоты Госсобрания (Ил Тумэн) удостоена ведущий специалист материально-технического отдела МКУ «Управление образования» Ефросинья Слепцова.

За вклад в увековечение памяти В.В. Никифорова-Кюлюмнюра благодарность председателя Госсобрания (Ил Тумэн) объявлена коллективам МКУ «Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (директор Варвара Окоемова), МКУ «Борогонский музей истории улуса» (директор Зоя Белолюбская), МКУ «Усть-Алданский литературный музей – комплекс имени В. Кулантая» (директор Зоя Мигалкина).

Участников торжества поздравили председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров.

За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд награждены: грамотой главы РС(Я) — главный специалист МКУ «Управление образования» Анна Алексеева, знаком «Гражданская доблесть» — главный бухгалтер ГБУ «Усть-Алданская центральная районная больница» Надежда Дедюкина, глава крестьянского хозяйства Дмитрий Илларионов.

Затем были вручены специальные номинации передовым работникам по отраслям за 2016 год. Чествовали лучших спортсменов, среди которых — гиревик Алексей Аммосов, мас-рестлеры Дмитрий Попов, Семен Готовцев, Михаил Гоголев, борцы Ариан Тютрин, Евгений Алексеев, теннисист Василий Румянцев, футболист Айтал Бурцев, волейболист Ньургун Сивцев, мастер по национальным прыжкам Иван Пестряков.

Лауреатами 2016 года в номинации «Лучший спортсмен Усть-Алданского улуса по адаптивным видам спорта» стали Марат Николаев, Мария Пестрякова, Афанасий Бурнашев, Василий Шепелев, Василий Стрекаловский.

Торжество завершилось исполнением песни «Дойдум миэнэ – Уус-Алданым» в исполнении заслуженного артиста республики Анатолия Бурнашева.