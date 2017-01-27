В Усть-Алданском районе дали старт Году молодежи

В Усть-Алданском улусе дали старт Году молодежи. Министр по делам молодежи и семейной политике республики Афанасий Владимиров провел круглый стол с молодежными лидерами и активистами, членами общественных объединений улуса.

Более 80 молодых людей участвовали в мероприятии. Министр рассказал о работе министерства в Год молодежи, ответил на все вопросы.

Проведение Всероссийского слета студенческих отрядов в городе Якутске и участие делегации республики на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи Краснодарского края, он назвал ключевыми событиями Года. Афанасий Владимиров пожелал всем плодотворной и успешной деятельности, призвал принять активное участие во всех событиях.

Специалист по молодежной политике улуса Евгения Аргунова ознакомила с планом работы на 2017 год. Лидеры молодежи Легойского, I Оспехского, Соттинского наслегов отчитались о проделанной работе.

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