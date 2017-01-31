В УФСИН отчитались о проделанной работе

В УФСИН состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2016 год. С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и задачах выступил начальник территориального органа УИС полковник внутренней службы Владислав Дзюба.

Он отметил, что в отчетном периоде в ведомстве принимались последовательные меры, направленные на укрепление законности и правопорядка, создание надлежащих условий содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы, соблюдение их прав и законных интересов, совершенствование воспитательной и социальной работы, а также повышение социальной защищенности сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.

В связи с гуманизацией уголовного законодательства и назначением наказаний, альтернативных лишению свободы, в 2016 году продолжалось снижение численности осужденных с изоляцией от общества. На конец отчетного периода в исправительных учреждениях региона содержалось 3843 граждан, что на 5 % меньше в сравнении с прошлым годом. Прямо противоположная тенденция ввиду указанных изменений в законодательстве наблюдалась в уголовно-исполнительной инспекции. В конце 2016 года на учете в УИИ состояло 4522 осужденных без изоляции от общества, что на 22 % превысило показатель предыдущего года.

В рамках оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях предотвращено 139 преступных намерений, в числе которых 119 против личности и 20 — против побегов. Взаимодействующим органам правопорядка направлено 351 инициативное сообщение, позволившее раскрыть 123 преступления. В целом правоохранительным органам оказано содействие в раскрытии 183 преступлений.

Для ресоциализации осужденных, их подготовки к освобождению и содействия в адаптации, в УИС республики налажено конструктивное взаимодействие с государственной службой занятости, представителями местных органов власти и общественными организациями. Так, посредством выездных встреч и видеоконференций, работники Центра занятости регулярно проводят консультации осужденных о ситуации на рынке труда в регионе, а при содействии Общественного совета при УФСИН, попечительских советов при колониях и советов родственников осужденных, в пенитенциарных учреждениях организуются традиционные Дни открытых дверей, другие культурно-массовые мероприятия, решаются социальные вопросы осужденных.

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Также в ведомстве организовано обучение спецконтингента по программам общего и профессионального образования. По итогам 2015/2016 учебного года аттестаты об основном общем образовании получил 101 человек, среднем образовании – 114, а дипломы и свидетельства по рабочим специальностям – 1048 осужденных. В достигнутых показателях профессиональной подготовки осужденных руководитель УФСИН отметил роль государственной республиканской программы содействия уголовно-исполнительной системе, благодаря которой удалось обучить дополнительно 72 осужденных по востребованным на рынке труда профессиям.

Кроме того, на совещании были озвучены показатели деятельности, связанной с совершенствованием медико-санитарного, материально-бытового обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также с улучшением организации питания спецконтингента. Так, в отчетном периоде введены в эксплуатацию банно-прачечный комбинат в ИК-3, а также новая столовая и общежитие отряда осужденных в ЛИУ-5. В результате организационных мероприятий удалось снизить заболеваемость туберкулезом среди спецконтингента на 58 %, а общее количество больных туберкулезом – на 14 %.

В ходе заседания с докладами выступили и приглашенные представители органов власти и общественных организаций. Они отметили позитивные тенденции в развитии деятельности территориального органа УИС, пожелали сохранить набранный темп, однако обозначили ряд проблемных вопросов, решение которых должно стать принципиальным и приоритетным в текущем году.

По традиции во время коллегии сотрудникам, отличившимся при исполнении служебных обязанностей, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма ФСИН России, ведомственные медали и нагрудные знаки, а также вручены погоны в связи с присвоением очередных специальных званий.

Завершилось мероприятие рейтинговой оценкой учреждений с вручением переходящих кубков за призовые места.