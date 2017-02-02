В УФСИН готовятся к внедрению новых правил внутреннего распорядка

Сотрудники служб безопасности УФСИН Якутии изучали новые Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Новое Положение было утверждено Министерством юстиции Российской Федерации в конце 2016 года.

Для сотрудников были проведены учебно-методические сборы.

Под руководством начальника отдела безопасности УФСИН капитана внутренней службы Ивана Дмитриева был проведен строевой смотр. После чего состоялись лекционные занятия.

Особое внимание уделено главам и разделам, претерпевшим наибольшие изменения и дополнения. В ходе занятия провели тщательный анализ содержания Правил.

По завершении сборов провели контрольно-проверочные занятия на знание должностных обязанностей.