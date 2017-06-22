В Тверской области нашли останки пяти солдат-якутян, погибших в Ржевской битве

Поисковые отряды из отряда «Отважный» в Тверской области установили имена еще пяти солдат из Якутии, погибших в Великой Отечественной войне.

В ноябре-декабре 1942 года подо Ржевом шли ожесточенные бои. В 1995 году в деревне Филькино Ржевского района Тверской области был открыт мемориальный комплекс погибшим воинам из Якутии, построенный на деньги республики. На плитах выгравированы имена 658 бойцов.

За последнее время поисковиками было изучено более 900 документов Центрального архива министерства обороны России. В результате кропотливой работы совместно с поисковиками из других областей страны удалось установить имена еще 430 бойцов из Якутии, которые погибли в боях подо Ржевом. Солдаты погибли в атаке на рубеже деревень Гредякино – Холм Березуйский – Васильки. Указанные населенные пункты были разрушены до основания и после войны восстановлены не были. Также там не было никогда официальных братских захоронений.

«Благодаря поисковикам из Мордовии установлен еще один факт. На время проведения операции к 326-й стрелковой дивизии, осуществлявшей наступление, был прикомандирован неизвестный доселе отдельный лыжный батальон. То, что в составе этого батальона были представители Якутии, подтверждает ведомость выдачи довольствия одного из взводов, где в графе «роспись» некоторые бойцы с православными фамилиями расписались не кириллицей, а латинскими буквами. Известно, что до конца 1930-х гг. якутская письменность осуществлялась на латинице», – сказал глава отряда «Отважный», эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Якутии Сергей Черных.

Поисковики вышли с предложением к правительству республики с просьбой рассмотреть вопрос об установлении на месте былых сражений памятного знака.