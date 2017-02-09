В центре занятости прошел информационный час для будущих предпринимателей

31 человек получили исчерпывающую информацию о том, как организовать свое дело, и какую помощь при этом оказывает государство, в Центре занятости населения города Якутска 8 февраля.

Желающим стать предпринимателями о мероприятиях по содействию самозанятости рассказала руководитель Центра Слепцова М.Т.

Ведущий инспектор отдела занятости населения Павлова М.А. сообщила, что безработным гражданам предоставляются субсидии на возмещение затрат, оказывается единовременная финансовая помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения РС (Я) на 2012-2019 гг.».

Собравшейся аудитории подробно рассказали об условиях предоставления государственной услуги, объяснили этапы получения единовременной финансовой помощи. Кроме этого, отдельно было подчеркнуто, какие виды деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства считаются социально значимыми видами.

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Афанасьев М.Н., начальник учебного отдела Бизнес-школы, проконсультировал по вопросам обучения основам предпринимательской деятельности, дополнительного профессионального образования граждан, в том числе безработных, открывающих собственное дело. Он дал советы, с чего начать создание собственного бизнеса, как научиться избегать основных ошибок начинающего предпринимателя.

Об основных способах поддержки малого и среднего предпринимательства, открытии бизнеса, нововведениях в области налогообложения выступила Тимофеева В.Н., бухгалтер-консультант Центра поддержки предпринимательства.

Живой интерес собравшихся вызвали выступления индивидуальных предпринимателей, которые открыли собственное дело через Центр занятости населения Якутска и получили единовременную финансовую помощь: ИП Гусакова И.В. — разведение сельскохозяйственной птицы, ИП Тихонов М.П. — изготовление ювелирных изделий, ИП Зыков М.Ф. — студия звукозаписи. Они поделились своим практическим опытом, рассказали, как они осуществили свои намерения и теперь на практике познают тонкости ведения бизнеса, а также ответили на многочисленные вопросы слушателей.