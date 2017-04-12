В труднодоступном селе Туобуя Верхневилюйского района функционирует новая котельная

В начале апреля в самом отдаленном и труднодоступном селе Туобуя Верхневилюйского улуса Якутии запустили в работу новую квартальную котельную. С введением нового теплообъекта оптимизировали четыре небольшие аварийные котельные.

Село Туобуя находится в 250 километрах от районного центра, туда можно добраться наземным путем только в период действия автозимника, а с апреля по ноябрь – только воздушным транспортом.

Решение о строительстве нового теплоснабжающего объекта приняли в конце 2015 года, поскольку действующие объектовые котельные села не соответствовали требованиям промышленной и пожарной безопасности. Всю необходимую для строительства производственно-техническую продукцию завезли весной 2016 года наземным путем до закрытия ледовой переправы. И к началу текущего отопительного периода здание котельной и теплосети от нее были готовы к эксплуатации.

«При строительстве объекта возникли трудности с энергоснабжением. Село питается от дизельной электростанции, находящейся за его пределами в другом конце деревни. Совместно с энергоснабжающей организацией решили установить силовой повышающий и понижающий трансформаторы. Когда в марте этого года энергетики завершили их установку, запустили котельную и подали тепло потребителям», — рассказывает главный инженер Верхневилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Анатолий Тимофеев.

Котельную строили работники Верхневилюйского филиала хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. Из Верхневилюйска работала бригада из четырех человек, которой помогали коммунальщики Туобуйинского участка.

С запуском новой котельной оптимизировали четыре небольшие аварийные котельные. Теплоисточник оборудовали тремя котлами Ижевского завода по 0,63 МВт, которые отапливаются углем. Установили золоулавливатели. В настоящее время действует один котел, его мощности хватает для отопления восьми зданий – это объекты образования и соцкультбыта.

В летнюю ремонтную кампанию по программе софинансирования с муниципальным образованием работники ЖКХ планируют создать условия для подключения к централизованному отоплению оставшиеся частные дома.

«Общей мощности котельной хватит для подключения всех домов села. Построим около 1,5 километров тепловых сетей. Все материалы для этого закуплены и доставлены. Технические работы будем проводить сами. Также построим теплосети до аварийной котельной №5, которую закроем, а объекты подключим к новой квартальной котельной, — отмечает главный Анатолий Тимофеев. – Сейчас котельная работает в штатном режиме. Со стороны населения нареканий нет, только благодарные отзывы и пожелания».

Кроме того, работники ЖКХ позаботились и об опережающем запасе топливных ресурсов. По информации коммунальщиков, объемов угля хватит до января 2018 года, когда активно будет действовать следующий автозимник.

Надо отметить, что Верхневилюйский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» с 2012 года активно обновляет котельное хозяйство. Так, полностью модернизированы котельные в селах Верхневилюйск, Магассы, Мейик, Далыр, Оргет, Ботулу, сообщает пресс-служба предприятия.