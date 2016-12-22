В Сунтарском улусе подвели итоги Года гражданских инициатив

В селе Сунтар 20 декабря первый замминистра по развитию институтов гражданского общества Якутии Савва Михайлов принял участие в торжественном мероприятии, на котором поведены итоги Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе.

Официальный старт Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе был дан 12 февраля 2016 года. Решение о проведении Года было принято на II улусном Форуме общественных организаций «Будущее – в руках общественности».

Год гражданских инициатив в Сунтарском улусе направлен на стимулирование личных инициатив граждан. В течение всего года обращалось большое внимание вопросам патриотического воспитания детей, активизации деятельности социально ориентированных НКО. Было решено начать год с мероприятий по патриотическому воспитанию детей. Во всех наслегах прошли конкурсы по улучшению качества жизни, благоустройству, субботники по очистке территорий, построены детские площадки.

Для реализации планов в рамках Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе был предусмотрен грант из бюджета улуса в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Министерство по развитию институтов гражданского общества республики поддержало по итогам республиканского конкурса НКО улуса средствами в размере 1.5 млн рублей и оказало методическую помощь лидерам местных НКО.

Благодаря этому в рамках Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе началась реализация свыше 30 новых социально ориентированных общественных проектов.

Первый заместитель минобщества Якутии Савва Михайлов тепло приветствовал от имени министра Сарданы Гурьевой жителей Сунтарского улуса и вручил отличившимся участникам Года ведомственные награды и грамоты министерства.

«Благодаря активной гражданской позиции граждан в Сунтарском улусе успешно развиваются социально ориентированные НКО. Всего там сегодня работает 187 общественных организаций, из них 22 прошли государственную регистрацию. Хотя количественный рост и небольшой по сравнению с началом года, когда в улусе действовало 181 НКО, произошел существенный качественный сдвиг в их работе: проведена государственная регистрация организаций, определены четкие планы работ. Проведение на большом подъеме Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе станет примером для других улусов республики», — сказал на торжественном мероприятии Савва Михайлов.

На итоговом собрании были названы имена лучших общественных лидеров, общественных организаций и объединений, определены наслега, активно участвовавшие в проведении Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе.

Завершая мероприятие, глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев объявил, что Год гражданских инициатив продолжится следующим Годом труженика села. «Также властями улуса поддержана инициатива общественников о внедрении «народного бюджета». Каждый житель улуса в 2017 году будет принимать участие в формировании этого бюджета и его реализации», — сообщил Анатолий Григорьев.