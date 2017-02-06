В столичной полиции прошел товарищеский матч по баскетболу

4 февраля в спортивном зале столичной полиции прошел товарищеский матч по баскетболу между командами отдельного батальона ППС и студентов Якутского филиала частного учреждения профессионального образования юридического полицейского колледжа.

Игра шла в 2 тайма по 20 минут. В обоих периодах будущие полицейские вели по счету над сотрудниками. Юноши из колледжа показали высокую спортивную подготовку и одержали победу, доказав, что они являются достойной сменой нынешнему поколению стражей порядка.

Ранее также проходили состязания по волейболу, где обе стороны показали высокие результаты подготовки.

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