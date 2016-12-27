В соцсетях появился каталог безнадзорных животных Якутска

Пункт передержки безнадзорных животных города Якутска обзавелся в социальных сетях своей страничкой: в инстаграм, в контактах и фейсбуке, сообщили в портала One click Yakutsk.

https://www.instagram.com/punktperederzhkiyakutsk/

https://vk.com/id402376952

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014647839859

Данные аккаунты работают по принципу каталога. Страницы постоянно обновляются данными о животных, поступивших в пункт.

На сегодняшний день в пункте передержки 4 кошки, 17 щенков и 30 собак. Все животные содержатся 10 дней, если они не найдут своих старых или новых хозяев, то по действующему регламенту, они подлежат эвтаназии.

Возможно, заглянув в эти аккаунты, вы обнаружите своего верного друга, который обретет свой дом и будет самым счастливым. Ведь для него вы станете всем миром.

В аккаунтах содержится фактическая информация о животных, находящихся в Пункте передержки животных города Якутска.

Если вы захотели взять животное, нужно приехать в пункт, по адресу Очиченко, 57.

Каждое животное осмотрено ветеринаром. По предварительной заявке животное может быть стерилизовано.

В социальных сетях бронь на животных не принимается, все вопросы по тел.: 89248700067.