В Сочи сегодня состоится торжественное открытие казино

Открытие первого казино в горах Сочи пройдет сегодня, 5 января, на курорте «Горки Город», сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Домейн» — официального оператора новой игорной зоны в Красной Поляне.

Распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны «Красная поляна» в Сочи было подписано 10 августа 2016 года. Ее границы были определены в рамках земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения. Центром и основным местом расположения игровой зоны стал всесезонный и горный курорт «Горки Город». Первое мероприятие в «Сочи Казино и Курорт» прошло в новогоднюю ночь 31 декабря.

«Сочи Казино и Курорт» – это первый развлекательный комплекс мирового масштаба, расположившийся на территории «Горки Город». «Сочи Казино и Курорт» – проект с уникальной для России концепцией в духе лучших казино Лас-Вегаса. Гранд-открытие казино состоится 5 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Сочи Казино» включает казино, два ресторана, бар «Рояль», банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики. Гостей ожидают масштабные международные турниры по покеру, развлекательные шоу-программы, выступления известных российских и мировых звезд, тематические вечеринки.