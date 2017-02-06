В «Школе третьего возраста» провели акцию для пожилых людей

Пресс-служба МВД Якутии с представителями Общественного совета сегодня провели акцию «Осторожно, мошенники!» для пожилых людей.

Акция прошла в «Школе третьего возраста», которая функционирует на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Якутска. Перед тем, как вручить памятки, они разъясняли пожилым гражданам простые правила безопасности при использовании банковских карт.

«Мы надеемся, что это мероприятие позволит сократить количество обманутых мошенниками людей. Пожилые люди не всегда обладают технической грамотностью при использовании цифровых устройств. Их доверчивость зачастую играет на руку злоумышленникам», – отметил Дмитрий Иннокентьев, представитель Общественного совета при МВД Якутии.