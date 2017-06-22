В Намцах установили памятник Максиму Аммосову

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Аммосова, на его родине в день национального праздника Ысыах, 21 июня 2017 года, состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся сыну Якутии.

В Намском улусе 2017 год объявлен Годом Максима Аммосова в честь 120-летия со дня его рождения. Для увековечения памяти одного из основателей государственности Якутии и Кыргызстана произведена реконструкция Площади имени Максима Аммосова с установкой памятника.

Под аплодисменты собравшихся красную ленту разрезали председатель Ил Тумэн Александр Жирков, председатель правительства Якутии Евгений Чекин, внук М.К. Аммосова Максим Аммосов, глава муниципального образования Намского улуса Александр Атласов, президент международной общественной организации «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Аскар Айтматов.

В своем выступлении спикер Ил Тумэна Александр Жирков подчеркнул, что знаменательное событие свидетельствует о том, что земляки гордятся свои выдающимся сыном и память о нем передается из поколения в поколение.

Церемония завершилась возложением цветов.

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