В селе Борогонцы прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли в селе Борогонцы Усть-Алданского района 9 февраля, сообщила пресс-служба Управления ФСБ Якутии.

По замыслу командно-штабного учения, на телефон оперативного дежурного отдела МВД по Усть-Алданскому району поступила информация о вооруженном нападении на Центр дополнительного образования «Еркен» и захвате заложников.

После подтверждения поступившей информации проведена оценка сложившейся обстановки, выработан комплекс мер ситуационного реагирования на террористическую угрозу на объекте массового пребывания людей.

На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения силовых структур и специальных служб быстрого реагирования. Территория данного населенного пункта была объявлена зоной контртеррористической операции.

Склонить «террористов» к прекращению преступной деятельности не представилось возможным, в связи с чем было принято решение о силовом варианте обезвреживания преступников. В результате действий спецназа условные террористы нейтрализованы.

Оперативный штаб под руководством начальника УФСБ Якутии А.Пахомова руководил учениями. «Цели учения достигнуты, все участники мероприятия с поставленными задачами справились», — подвел итоги штаб.