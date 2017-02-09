В Санкт-Петербурге якутяне отметят День родного языка и письменности

В Санкт-Петербурге 13 февраля состоятся мероприятия, посвященные Дню родного языка и письменности Якутии. Они приурочены к 125-летию первого ученого, лингвиста, создателя якутской письменности и видного общественного деятеля, выпускника восточного факультета Петербургского университета Семена Андреевича Новгородова, сообщили в Постпредстве.

В этот день состоится возложение цветов на могилу С.Новгородова на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, а также круглый стол, посвященный юбилею якутского ученого-лингвиста в Институте народов Севера РГПУ им. Герцена.

В рамках мероприятий Дня родного языка и письменности Якутии в Санкт-Петербурге все желающие: представители якутской диаспоры, ученые и студенты, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга — напишут диктант на якутском языке и примут участие в презентации книги «Семен Новгородов: путь первопроходца» Алексея Амбросьева — Сиэн Мунду.

В мероприятиях примут участие гости из Якутии, ученые и преподаватели университетов Санкт-Петербурга, представители из других регионов и Москвы.

Программа мероприятий Дня родного языка и письменности Якутии в Санкт-Петербурге

11.00 — Возложение цветов на могилу учёного, лингвиста, создателя якутской письменности С.А.Новгородова на Смоленском кладбище (Васильевский остров).

14.00 — Экскурсия в музей Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена (г.Санкт-Петербург, Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, ул. Стачек, д.30)

15.00 — Открытие круглого стола, посвящённого Дню родного языка и письменности РС(Я). К 125-летию первого учёного-лингвиста, создателя якутской письменности С.А.Новгородова (Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, ул. Стачек, д.30, 3 этаж, ауд. №104)

15.40 — Диктант на якутском языке (3 этаж, ауд. №105)

16.00 — 17.00 — Презентация книги «Семён Новгородов: путь первопроходца» автора Алексея Амбросьева — Сиэн Мунду. Обмен мнениями.

17.00 — 17.20 — Подведение итогов диктанта по якутском языку. Награждение победителей.

Семен Новгородов

День родного языка и письменности