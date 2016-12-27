В «Сахаэнерго» определили лучших профессионалов

АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», впервые организовало конкурс «Профессионалы Сахаэнерго» среди производственного персонала энергокомпании.
Как сообщил руководитель рабочей группы, главный инженер АО «Сахаэнерго» Петр Кондратьев, конкурс проводился по 9 номинациям среди всех филиалов. Итоги были подведены на селекторном совещании в День энергетика.
В номинации «Лучший филиал» награждены Булунские электрические сети и Алданский район электрических сетей.
Лучшими главными инженерами признаны Артур Кубанов (Булунские ЭС) и Алексей Залесский (Олекминский РЭС).
Лучшими мастерами дизельной электростанции стали Иван Горохов (с. Юкагир, Янские ЭС), Олег Сабуров (с. Тинная, Олекминский РЭС).
Лучшие слесари механо-сборочных работ – Андрей Андреев (п. Сангар, Кобяйские ЭС), Аким Лебедев (Чокурдахский РЭС).
Лучшие машинисты двигателей внутреннего сгорания – Лаврентий Винокуров (п.Батагай, Верхоянские ЭС), Гаврил Торговкин (п. Куйдусун, Оймяконский РЭС).
Лучшие водители – Анатолий Мырсанов (Булунские ЭС), Андрей Простакишин (производственный центр).
Лучшими инспекторами-контролерами признаны Игорь Данилов (Булунские ЭС), Алла Грапкинская (Белогорский РЭС).
Лучшие электромонтеры – Василий Иванов (Верхоянские ЭС), Александр Саввинов (Жиганский РЭС).
Лучшие специалисты по охране труда – Игорь Габышев (Олекминский РЭС), Мария Кущевская (Белогорский РЭС).
Лучшим филиалам вручены переходящие кубки и сертификаты на приобретение оргтехники, победителям – денежные премии. Инициатором проведения конкурса выступила пресс-служба АО «Сахаэнерго». Ведь одна из главных задач – популяризация профессии, повышение мотивации сотрудников.
Руководитель энергокомпании Алексей Ивлев поблагодарил сотрудников за участие и пожелал всем в предстоящем году непрерывного развития, работы без травм и аварий, семейного благополучия.