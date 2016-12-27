«Боярышник»: В России приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 23 декабря своим постановлением приостановил розничную торговлю спиртсодержащей непищевой продукцией.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает потребителям, что спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для применения в пищевых целях.

Постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило силу со дня его официального опубликования, текст постановления опубликован 26.12.2016 на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru -http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612260003