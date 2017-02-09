В России появятся продуктовые карточки

Составлен список продуктов, которые малоимущие россияне смогут приобрести по своим банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Накануне глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что программа предполагает зачисление на карты баллов, равных денежным средствам. Обсуждается, что выплаты составят 1200 рублей (баллов) в месяц.

«Продуктовые карточки» с баллами должны появиться уже в 2017 году. Предлагается признавать малоимущими семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона. Для этого у претендентов на карточки социальные службы проверят ежемесячный бюджет, суммарный доход всех трудоспособных членов семьи.

На эти деньги получатели адресной поддержки смогут приобрести любые отечественные продукты питания, кроме алкоголя и сигарет. В список, разработанный по рекомендациям Минздрава, войдут хлеб, крупы, яйца, растительное масло, мясо, рыба, молочные и макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, сахар, соль и еще десятки наименований. Карты могут использоваться во всех магазинах, установивших специальное оборудование для связи с уполномоченными банками. То есть отдельной торговой сети для проекта не потребуется.

В перечень дополнительно внесены саженцы, семена и корма для сельхозживотных, что весьма актуально для сельских жителей.

Смысл программы — в поддержке не только семей с низкими доходами, но и российских производителей. Введение карточной системы на продукты позволит увеличить рост экономики на 0,8%, прогнозируют в Минпромторге.