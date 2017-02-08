В рамках первого Российского патриотического фестиваля пройдут состязания по мас-рестлингу

В Красноярске с 17 по 19 февраля состоится первый Российский патриотический фестиваль, одно из главных мероприятий, приуроченных в этом году к празднованию Дня защитника Отечества.

В павильонах международного выставочно-делового центра «Сибирь» будут представлены экспозиции и интерактивные площадки ведущих региональных военно-патриотических организаций, а также объединений гражданских активистов.

Одним из участников мероприятия станет Дом дружбы народов Красноярского края. Гостей фестиваля ждут фотовыставки, интеллектуальные и спортивные игры, презентации национальных костюмов, фотозоны и многое другое. Резиденты Дома дружбы в дни Российского патриотического фестиваля представят красноярцам оригинальные национальные костюмы и головные уборы славян, представителей кавказских и сибирских народностей. Посетители выставки смогут сфотографироваться в любом понравившемся головном уборе.

Желающие смогут принять участие в спортивных играх различных народов России, в числе которых национальный вид спорта Якутии мас-рестлинг (перетягивание палки), тувинская национальная игра «Тевек», народная забава «Бой мешками», восточная игра «Нарды». Также для всех желающих будут организованы тематические квиз-состязания. 17 февраля темой квиза станет Великая Отечественная война, 18 февраля квиз будет посвящен России, а 19 февраля – Сибири.