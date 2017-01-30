В работу детских объединений внедрят мультимедийную программу

77 педагогов, координирующих деятельность детских общественных объединений, из 23 районов республики прошли образовательные курсы. Они ознакомились с опытом работы коллег из Татарстана.

На январских курсах был приглашён специальный гость – Владимир Дергунов, президент Федерации детских и подростковых организаций Республики Татарстан, директор Консультативного центра «Лесное чудо», почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации, кандидат педагогических наук.

Владимир Александрович является автором-разработчиком многих российских программ для детских общественных объединений, таких как «Путь к наследию», «Спутник следопыта», «Робинзон», «К истокам гражданственности», «Галстучная страна», «Дорога Добра.Ру», «Бинилек», «Лесное чудо», «Классное содружество», «Все – месте», «Юная Россия», «Новое поколение», автором многих детских песен, а, самое интересное, еще и писателем. В 2016 году вместе с другом Сергеем Челяевым презентовали новую книгу фэнтези «Хайра и ее команда» в целях формировании у подростков мотивации к самообразованию, поиску призвания, выработки жизненной стратегии.

В течение шести дней руководителям детских общественных объединений удалось обсудить основные волнующие вопросы, обменяться опытом и стать слушателями уникальных методических лекций от В.А. Дергунова. Владимир Александрович ознакомил курсантов с опытом работы и традициями детских общественных объединений и педагогических сообществ Республики Татарстан. Большой интерес вызвал блок занятий по интерактивной компьютерной программе классных часов по формированию этнической идентичности личности для обучающихся младших классов.

«Владимир Александрович разработал очень полезную мультимедийную программу по возрастам: начальная, средняя, старшая, где ребята могут и песенки попеть в караоке, изучить историю страны в виде мультиков, ознакомиться с разными героями современной России. Отдельно в программе представлены «полезные советы», которым в школе зачастую не обучают. Например, как разбить лагерь, правильно варить суп на костре, добыть огонь, не имея спичек, правильно завязать узелки, поставить палатку, использовать компас и так далее. Вот такие необходимые знания ребята могут получить с помощью программы», — отметил Геннадий Охлопков, руководитель ЕДД «Стремление» («Дьулуур»).

Кроме того аппарат управления Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») ознакомил с изменениями в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность детских общественных объединений.

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По итогам курсов повышения квалификации все педагоги получили интерактивные материалы по теме курса, подарочный комплект от Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»).

«Владимир Александрович – человек просветитель! На курсах В.А. Дергунова мы усвоили очень много полезного. Теперь я определенно знаю, как «правильно», а как «нет». После курсов Владимира Дергунова я четко осознала свою миссию и буду ей верна», — поделилась Анна Семенова, классный руководитель 8 класса МБОУ «СОШ №12» с углубленным изучением английского языка» Мирнинского района.

«Особенно понравились программы классных часов, технологии позитивного взаимодействия с детьми. Программа данного курса очень актуальна в наше время, особенно на сегодняшний день, когда нет устойчивых ориентиров, четких программ по воспитанию молодого поколения. Будем изучать и внедрять программу в свою работу», — отметила Марина Обулахова, педагог дополнительного образования МОБУ «СОШ №33 им. Л.А.Колосовой» города Якутска.

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