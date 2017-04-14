В предстоящие выходные дни будет увеличено количество нарядов ДПС

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения религиозных праздников ГИБДД планирует уплотнение нарядов ДПС. Часть из нарядов будут максимально приближены к церквям и храмам.

Кроме того, Госавтоинспекция на территории города Якутска и его пригородов в выходные дни организует сплошные проверки водителей с целью выявления нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей нарушающих правила дорожного движения при перевозке детей.

ГИБДД обращается к якутянам с просьбой быть неравнодушными, оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушителями ПДД и незамедлительно сообщать о фактах нарушений в дежурную часть по телефонам: 1-27; 47-35-69, 02.