В поселке Белая Гора открыли молочный цех

Продукцию нового молочного цеха жители поселка Белая Гора оценили по достоинству и в считанные минуты сметают с прилавков магазинов. Производство молочной продукции – новая ниша для местных предпринимателей.

Проект по созданию молочного цеха вошел в программу муниципальных инвестиционных проектов, получил государственную поддержку, и, несмотря на определенные сложности, доведен до логического завершения.

В новом цехе в рамках рабочей командировки в Абыйский улус побывала депутат Госдумы Галина Данчикова. Будучи премьер-министром республики Галина Иннокентьевна поддержала этот бизнес-проект.

Она осмотрела производственное помещение, оборудование, продегустировала кефир и керчех. В беседе с коллективом она отметила, что с выходом на проектную мощность потребуется расширение производственных помещений, оснащение современным оборудованием, серьезно стоит подумать об упаковочном материале.

«Мы готовы решать поставленную Ил Дарханом стратегическую задачу по развитию местного производства, и будем ее решать в отдельно взятом Абыйском улусе, — сказала директор предприятия Екатерина Чиркова. — Планы у нас большие. Конечно, нам потребуется методическая помощь, нужно будет актуализировать бизнес-план, провести все расчеты. Надеемся, что в этом правительство нам поможет».

Галина Данчикова поддержала инициативу предпринимателей Абыя вывести на качественно новый уровень производство молочной продукции в арктическом районе. По мнению депутата, это не только обеспечение свежей продукцией северян, но и новые рабочие места, доходы населения, развитие местного производства.

Галина Данчикова отметила наметившуюся тенденцию сокращения уровня безработицы в северных и арктических улусах республики — с 9,1% в 2013 году до 8,5% в 2016 году. Только в прошлом году господдержку через различные финансовые механизмы получили 250 предпринимателей, занятых в сфере производства, на сумму 250 млн. рублей.