В парламенте Якутии с 85-летним юбилеем чествовали Дмитрия Попова

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 12 апреля состоялось торжественное заседание общественности под председательством спикера Александра Жиркова, посвященное 85-летию Дмитрия Попова.

Поздравить государственного и общественно-политического деятеля, депутата Верховного Совета ЯАССР X, XI созывов, народного депутата Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва, заслуженного работника торговли РФ, заслуженного работника народного хозяйства Якутии, почетного академика строительного комплекса РФ, заслуженного учителя школ ЯАССР, почетного гражданина Горного и Олекминского улусов Дмитрия Попова собрались председатель Высшего совета старейшин (Ытык Сүбэ) Люлия Григорьева, председатель Совета Министров ЯАССР, председатель Верховного Совета ЯАССР ХII созыва Климент Иванов, заместитель председателя Верховного Совета РС(Я) XII созыва, председатель палаты республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 1996 по 2001 годы Егор Ларионов, народный депутат Верховного Совета ЯАССР XII созыва Матвей Мучин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Семен Потапов, глава Олекминского района Виктор Васильев, директор Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Наталия Яковлева, народные депутаты Верховного Совета Республики Саха (Якутия) X, XI созывов и Государственного Собрания (Ил Тумэн) разных созывов, руководители органов исполнительной власти, делегация Олекминского улуса, коллеги, работники и ветераны потребительской кооперации, друзья и родные юбиляра.

Александр Жирков отметил, что жизненный путь Дмитрия Попова всегда был на подъёме, неизменными спутниками трудовой биографии юбиляра были постоянство, успехи и достижения, которые могут служить примером для многих последующих поколений. Спикер напомнил, что Дмитрий Дмитриевич в течение четверти века возглавлял систему потребительской кооперации республики, отметил заслуги юбиляра в сохранении потребкооперации республики в критические времена переходного периода.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) сообщил, что Попов был депутатом Верховного Совета Якутской АССР Х, ХI созывов, народным депутатом Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва. Спикер Ил Тумэна напомнил, что, будучи депутатом Госсобрания первого созыва, Дмитрий Попов работал в команде Егора Ларионова и возглавлял ответственный комитет – постоянную комиссию палаты республики по бюджету, финансам и социальной политике. «Это были действительно сложные времена. Авторитет, опыт, знание ситуации Дмитрия Попова, его тактика и приземлённость при принятии решений сыграли роль в том, что тогда в Республике Саха (Якутия) в определении финансовой, бюджетной и экономической политики находили более оптимальные и приемлемые для республики и её населения пути решения вопросов», – выразил уверенность Александр Жирков.

О жизненном и трудовом пути юбиляра рассказала председатель президиума Верховного Совета РСФСР XІ созыва, председатель Высшего совета старейшин (Ытык Сүбэ) Якутии Люлия Григорьева.

По словам докладчика, Дмитрий Дмитриевич прошел большой жизненный и трудовой путь от рядового учителя до видного государственного, хозяйственного и общественного деятеля Якутии, депутата Верховного Совета Якутской АССР X, XI, XII созывов и Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва.

Будучи педагогом по образованию и работая преподавателем в школах, а затем руководителем в сфере образования и воспитания молодого поколения, Дмитрий Дмитриевич проявил себя как человек активной жизненной позиции. Он успешно работал инспектором районного отдела народного образования, директором школ Горного и Олекминского районов, избирался заместителем председателя исполкома районного совета депутатов трудящихся, а затем заведующим организационно-партийным отделом Олекминского райкома партии. В 1963 году решением бюро райкома партии был назначен директором Олекминского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства, где с большой отдачей проработал в течение восьми лет.

«За эти годы в должности председателя исполкома Олекминского районного Совета депутатов трудящихся Дмитрий Дмитриевич много сил и энергии отдал освоению индустриальной технологии в строительстве, возведению административных, социально-культурных и жилых объектов в каменном варианте, не только в городе, но и на селе. В те годы большое внимание исполком уделял развитию сельского хозяйства. Район начал заниматься картофелеводством: так, из лучших механизаторов были организованы специализированные бригады, им были выделены земельные участки и обеспечили техникой. В результате, каждый год картофелеводы начали получать высокие урожаи и ежегодно Якутск получал товарный картофель в пределах 6-7 тысяч тонн», — сообщила докладчик.

После плодотворной работы в должности председателя исполкома Олекминского районного Совета бюро обкома КПСС направило Дмитрия Попова на работу председателем правления респотребсоюза «Холбос».

Попов проработал в должности председателя правления респотребсоюза «Холбос» 23 года, установив при этом своеобразный рекорд по продолжительности работы. За годы работы в «Холбосе» он раскрыл себя как всесторонний руководитель широкого масштаба, способный хозяйственник, экономист, строитель. Под его руководством в системе «Холбос» выросла целая плеяда руководящих работников и специалистов высокого класса, что способствовало достижению высоких финансово-экономических показателей. Особое значение уделялось укреплению материально-технической базы районных потребобществ, обеспечению их своевременным завозом необходимых грузов. Добивались ежегодного роста продажи товаров на душу населения, при этом постоянно и неизменно улучшалась структура товарооборота. Постоянно проводилась целенаправленная работа по укреплению прямых договорных связей с заводами, фабриками, оптовыми базами и были задействованы более двух тысяч поставщиков. Совет «Холбоса» сумел наладить деловые отношения с Новосибирским, Московским, Санкт-Петербургским институтами торговли, что явилось залогом подготовки высококвалифицированных кадров для системы «Холбос».

Возросла роль сельских потребкоопераций в социально-экономическом развитии. За эти годы выросли объемы и качество розничной торговли. Во многих районах были открыты хлебопекарни, колбасные, коптильные, сыродельческие цеха, началось производство пива и безалкогольных напитков. Широкое развитие получили заготовительные отрасли, а также отрасли, перерабатывающие мясо, молоко, дикорастущие ягоды, грибы. Заготовка овощей, картофеля позволяла обеспечивать собственным производством до половины всей потребности сельского населения.

За годы деятельности в системе «Холбос», как председатель правления, Дмитрий Дмитриевич внес неоценимый вклад в достижение самых высоких результатов. Если в 1978 году розничный товарооборот по респотребсоюзу составлял 337 миллионов рублей, то в 1991 году он возрос до одного миллиарда пятидесяти девяти миллионов рублей. По торговой сети и общественному питанию увеличение составило в 3 раза.

В сложные 90-е годы респотребсоюз «Холбос» считался одним из лучших в системе потребкооперации по России.

Являясь депутатом Верховного Совета Якутской АССР X и XI созывов, очень ответственно относился к депутатской деятельности. Часто встречался с избирателями и делал все возможное для выполнения их наказов. А как депутат Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва принимал самое активное участие в обсуждении и принятии Декларации о государственном суверенитете и новой Конституции республики и более чем 300 законодательных актов, впоследствии ставшие нормативными и правовыми актами в социально-экономическом развитии нашей республики в период становления новой республики.

Дмитрий Дмитриевич возглавлял в палате республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва одну из главных комиссий – по бюджету. Хорошо знал это дело, пользовался авторитетом при принятии государственного бюджета.

«Всю свою жизнь Вы честно и добросовестно работали во имя развития торговли и строительства не только в республике, но и в стране, все свои силы и знания отдавали служению любимому делу. Народ Якутии высоко ценит Ваш профессионализм, дальновидность и опыт руководителя, умение убеждать и вести за собой», — резюмировала в конце своего выступления Люлия Григорьева.

Народный депутат Верховного Совета СССР XІІ созыва, Верховного Совета ЯАССР X, XІ созывов Климент Иванов высоко оценил заслуги Дмитрия Попова перед республикой, отметив его любовь к своей родине и активную гражданскую позицию. «Ваш богатый опыт, обширные знания, человеческие качества, уникальный талант организатора-хозяйственника, общественного деятеля снискали заслуженный авторитет и уважение всего населения республики. В сегодняшней жизни очень значимы люди, прошедшие достойный трудовой путь в советское время и сыгравшие важную роль в становлении нашей республики. К числу таких людей относится и Дмитрий Дмитриевич, как один из ярких представителей поколения людей, энтузиазмом и гражданской активностью которых обеспечено современное социально-экономическое развитие новой Якутии», — подчеркнул Климент Егорович. Кроме того, он отметил, что именно в годы правления Дмитрия Дмитриевича респотребсоюз «Холбос» достиг апогея в своем финансовом и экономическом развитии. Даже в годы всеобщего развала, разрыва деловых связей, экономического кризиса руководство «Холбоса» своей настойчивостью, деловитостью и дальновидностью сумело сохранить на плаву такой сложный «организм», как респотребсоюз «Холбос».

Председатель Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 1996 по 2001 годы Егор Ларионов вспоминал, как Дмитрий Дмитриевич своим энергичным трудом при полной поддержке многотысячного коллектива «Холбос», избирателей становился народным депутатом Верховного Совета X, XI, XII созывов, I созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Далее он отметил, что, будучи председателем основной планово-бюджетной комиссии Верховного Совета, Попов внес ощутимую лепту в развитии производительных сил Якутии, алмазодобывающей, золотой, угольной отрасли и аграрного сектора. «Дмитрий Дмитриевич вел свою депутатскую линию твердо, наступательно и решительно. Благодаря таким народным депутатам Ил Тумэн стал не просто законодательным органом, но и контролирующим органом государственной власти в республике. В те времена таких парламентов в субъектах Российской Федерации можно было сосчитать по пальцам», — сказал Егор Михайлович.

Юбиляра поздравили народный депутат Верховного Совета ЯАССР XII созыва Матвей Мучин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Семен Потапов, глава Олекминского района Виктор Васильев, директор Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Наталия Яковлева, директор комбината питания «Сергелях» СВФУ Наталья Слепцова.

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В этот торжественный вечер в адрес Дмитрия Дмитриевича было сказано много теплых слов. Выступавшие отметили его огромный опыт государственной и общественной работы, его неиссякаемую энергию, стремление делать все на совесть, требовательность к себе и другим, которые помогали ему добиваться высоких результатов, уважения и признания на любой работе, на любом посту.

Юбиляра с 85-летием со словами благодарности сердечно поздравили народная артистка России и Якутии Альбина Борисова-Кычкина, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Саха (Якутия), лауреат международного конкурса им. М. И. Глинки Нина Чигирева, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Александр Ушницкий.

За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, заслуженному работнику торговли Российской Федерации Дмитрию Попову объявлена Благодарность главы Якутии, за вклад в укреплении государственности республики — Благодарность председателя Госсобрания (Ил Тумэн) с вручением серебряного знака.

В завершение вечера выступила родная дочь юбиляра Марина Дмитриевна Карпова. От имени всех родственников, близких людей отца она выразила благодарность за теплые поздравления.

В конце торжественного вечера Дмитрий Попов поблагодарил руководство парламента в лице председателя Александра Жиркова, членов организационного комитета за проведение достойного чествования.