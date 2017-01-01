В овощных магазинах Якутска китайские помидоры продают под видом сырдахских

Некоторые предприимчивые продавцы пытаются реализовать китайские помидоры под видом сырдахских. Об этом сообщил руководитель компании «Саюри» Дмитрий Захаров. В Якутии открылась первая круглогодичная теплица Урожай сырдахских помидоров жители столицы сегодня могут купить по 345 рублей за килограмм только в двух магазинах Якутска: «Илин энэр» и «Поярков».

«Магазин «Илин Энэр» сдает место в аренду приезжим под продажу овощей и фруктов. Они то и начали продавать китайские помидоры под видом сырдахских. Наши помидоры продаются внутри магазина и покупатели при желании могут ознакомиться с сертификатом», — отметил Дмитрий Захаров.

Сегодня, 1 января, пришел еще один свежий завоз местных помидоров.