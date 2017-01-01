В овощных магазинах Якутска китайские помидоры продают под видом сырдахских

Некоторые предприимчивые продавцы пытаются реализовать китайские помидоры под видом сырдахских. Об этом сообщил руководитель компании «Саюри» Дмитрий Захаров.
Урожай сырдахских помидоров жители столицы сегодня могут купить по 345 рублей за килограмм только в двух магазинах Якутска: «Илин энэр» и «Поярков».
«Магазин «Илин Энэр» сдает место в аренду приезжим под продажу овощей и фруктов. Они то и начали продавать китайские помидоры под видом сырдахских. Наши помидоры продаются внутри магазина и покупатели при желании могут ознакомиться с сертификатом», — отметил Дмитрий Захаров.
Сегодня, 1 января, пришел еще один свежий завоз местных помидоров.
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