В Оленекском районе в 2016 году введено 27 жилых домов

Рабочая группа исполнительных органов государственной власти Якутии во главе с первым заместителем председателя правительства республики Алексеем Колодезниковым, разделившись на три группы, провела отчет об итогах деятельности за 2016 год перед населением сел Эйик, Жилинда и Харыялах Оленекского эвенкийского национального района.

Группа под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова встретилась с населением Кирбейского наслега (с. Харыялах), сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Главным вопросом жителей является строительство школы. Первый зампред правительства сообщил, что в текущем году на эти цели администрацией Оленекского района предусмотрено 70 млн рублей. Финансирование проекта по соглашению с правительством республики начнется со следующего года.

«Надеемся получить средства на строительство школы по федеральной программе развития образования. Сегодня пришел документ о том, что республике выделено 700 миллионов рублей на строительство трех образовательных учреждений. Там есть обязательство, что надо ввести объекты в текущем году. Поэтому, думаю, что по вашей школе мы подадим заявку в 2019 году, после проектирования и проведения конкурсных процедур», — сказал Алексей Колодезников.

В своем выступлении об итогах работы в 2016 году первый вице-премьер отметил, что увеличено финансирование на содержание региональной дороги, проходящей через Оленекский район. Если в 2013 году эта сумма составляла 31 млн рублей, то в текущем она равна 48 млн.

В 2016 году в Оленекском районе введено 3 тыс. кв. метров жилья – 10 многоквартирных домов и 17 индивидуальных жилых домов. Финансовую поддержку получили 18 молодых семей. В этом году их число увеличится до 58.

Колодезников подчеркнул, что в республике в прошлом году к централизованному теплоснабжению подключено более 1000 домов, 1700 домов — к электроотоплению. Данная работа активно проводится и в Оленекском улусе. К центральному отоплению подключены все жилые дома в Харыялахе. В Жилиндинском наслеге осталось протянуть сети теплоснабжения к шести строениям.

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Первый зампред напомнил, что прошлый год прошел в Якутии под эгидой благоустройства населенных пунктов. В республике на эти цели направлено 2 млрд 170 млн рублей. По 4,5 млн рублей на благоустройство из Оленекского района получили села Харыялах и Жилинда.

На отчете правительства жители Харыялаха подняли вопросы о проведении общественных слушаний по Томторскому месторождению редкоземельных металлов, поддержке оленеводства, строительстве здания участковой больницы, арочного спортзала, пристроя к реабилитационному центру, центральной канализации в селе, предоставлении еще одного мобильного дома для кочевой школы.

На все эти вопросы члены рабочей группы дали подробные ответы.

На отчете правительства в с. Эйик поступили обращения по сельскому хозяйству, здравоохранению. Одной из главных проблем для жителей является отсутствие штата участкового полицейского.

В Жилиндинском наслеге основным вопросом является строительство детского сада по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» и ремонт клуба. Жителей села беспокоит вопрос обучения и трудоустройства молодежи в компании «Алмазы Анабара».

В завершение встречи оленекцы внесли предложение о создании на уровне правительства республики организационного комитета по подготовке и проведению этим летом в районе II форума «Трезвая Арктика». Жители Оленька отметили, что собираются внести законодательную инициативу об увеличении штрафа за нелегальную продажу спиртных напитков, который сегодня составляет совсем незначительную сумму. Напомним, что эту проблему в регионе поднимают во многих местах.