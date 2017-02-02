В Оленекском районе построят базовую станцию цифрового телерадиовещания

Об улучшении качества сотовой связи, интернета и телевидения в Оленекском районе шла речь 31 января во время встречи рабочей группы правительства Якутии во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым с населением улуса.

Первый заместитель министра связи и информационных технологий Якутии Николай Гришаев сообщил, что в Оленекском районе будет построена базовая станция цифрового эфирного телерадиовещания.

«Благодаря этому жители сел Оленек и Харыялах смогут смотреть 10 телеканалов. Все материалы в райцентр завезены, строительно-монтажные работы начнутся в марте этого года, пуско-наладочные мероприятия планируются уже в апреле-мае. 2 февраля состоится видеоконференция с администрацией улуса по вопросам переноса и модернизации базовой станции (МТС, Мегафон) на более удобное место. Эти работы планируется провести в первом полугодии 2017 года», — отметил он.

В селах Жилинда и Эйик установлено оборудование для беспроводного доступа в интернет. Как заявил Гришаев, для улучшения интернета в данных населенных пунктах после проведения тестирования, возможно, поставят усилители связи. В Оленьке в 2018 году на базе Технического центра телерадиовещания планируется поставить оборудование для беспроводного доступа в интернет. «Мы постараемся обеспечить население беспроводным интернетом по технологии Wi-Fi», — пояснил замминистра связи и информационных технологий республики.

Кроме этого, оленекцы поставили вопросы об организации автопунктов на региональных дорогах, усилении работы по уменьшению численности волков, оказании поддержки хозяйствам при приобретении снегоходной и вездеходной техники, об обновлении парка воздушных судов.

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Обсуждались задачи по открытию в районе специализированной детско-юношеской спортивной школы для одаренных детей из северных и арктических улусов, по увеличению заработной платы оленеводов, поднятию престижа профессии оленевода и эффективного развития отрасли, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

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