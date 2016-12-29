В Олекминске завершился Год гражданских инициатив

Первый замеcтитель министра по развитию институтов гражданского общества республики Савва Михайлов в эти дни находится в рабочей командировке в городе Олекминске. Он участвовал в организации семинара-тренинга «Технология работы по составлению успешной заявки на грант» для лидеров социально-ориентированных НКО Олекминского улуса.

28 декабря Савва Михайлов выступил на открытии Форума активных граждан и общественных объединений улуса, где вручил лучшим членам СО НКО улуса Благодарственные письма Министра по развитию институтов гражданского общества Якутии за активную гражданскую позицию.

Этим большим мероприятием завершился Год Гражданских инициатив в Олекминском улусе и эстафета передана Году молодежи.

Савва Михайлов также выступил в рамках Форума модератором круглого стола «Роль общественности в развитии муниципального образования. Территориальное общественное самоуправление, вовлечение местных сообществ» и принял участие в работе дискуссионных площадок, пресс-конференции Ресурсного центра по поддержке СО НКО.