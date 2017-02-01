В Общественной палате Якутии утвердили план работы на полугодие

Общественная палата утвердила план работы на I полугодие 2017 года. План озвучил председатель Палаты Вячеслав Алексеев.

Председатель представил углубленный план проведения общественной экспертизы законопроектов «О выборах народных депутатов РС(Я)» и «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев».

Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Марина Богословская предложила включить семинары по организации ЖКХ-контроля в повестку плановых выездных мероприятий в улусы, ежемесячно проводить совещания рабочей группы по общественному контролю за целевым расходованием бюджетных средств долгостроя ТРК «Северная Мозаика», организовать общественные слушания о «Перспективах создания ТРК «Полюс Экстремальности» в городе Верхоянске.

Руководитель комиссии по развитию информационного общества, имиджу региона, СМИ, развитию туризма ОП РС(Я) Андрей Хорошев озвучил свои наработанные предложения по системному формированию положительного имиджа «Верхоянск – Полюс холода», внёс свои коррективы по улучшению организации шествия «Бессмертный полк» в городе Якутске и рассказал о дальнейших совместных проектах с фондом «Русский Север».