В Нерюнгри создан штаб Юнармии

В Нерюнгринском районе с 24 по 26 января прошли Дни молодежи, спорта и общества, организованные одноименными министерствами. В рамках общей программы отдельное направление было уделено патриотическому воспитанию детей и молодежи — юнармейскому движению.

Ознакомление

В Южно-Якутском технологическом колледже 24 января начала свою работу секция «Патриотическое воспитание молодежи», участниками которой стали руководители военно-патриотических клубов, военруки, организаторы, общественники, школьники и студенты, всего 58 человек. Представители Юнармии рассказали о Концепции патриотического воспитания граждан, научно-теоретическом и нормативно-правовом освещении работы движении, об обеспечении в кадровом и финансовом плане, а также о путях освещения в средствах массовой информации. Присутствующие поделились своими мыслями и взглядами на развитие юнармейского движения, предложениями по модернизации и повышению эффективности работы. За три часа работы семинара были определены основные направления развития и перспективы роста движения в Нерюнгринском районе. Вели секцию руководитель и заместитель руководителя Якутского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Анатолий Храмов и Гаврил Платонов.

Справка: 28 мая 2016 года по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в России было образовано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» в целях улучшения патриотического воспитания молодежи: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России, её народов, героев, выдающихся учёных и полководцев. Юнармия призвана систематизировать патриотическое движение, а также увлечь ребят военно-патриотической тематикой. В Республике Саха работа выстраивается по принципу «Триединства патриотизма» — совокупность военно-патриотического, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. В Якутии движение официально начало свою работу 8 июня 2016 года, на сегодняшний день действуют 5 штабов: Алданский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Олекминский, Томпонский.

Обсуждение

Во второй половине дня состоялся круглый стол на тему «Патриотическое воспитание в Республике Саха (Якутия)», модератором которого выступила начальник отдела социальной и молодежной политики администрации района Наталья Угарова. Обсудить первые шаги по развитию Юнармии в актовом зале ЮЯТК собрались представители органов государственной власти, депутаты, ветераны тыла, боевых действий, общественники, представители СМИ и будущие юнармейцы.

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Первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Василина Лукина рассказала о поддержке патриотического воспитания в республике в Год молодежи. Руководитель ЯРО ВВПОД «Юнармия», председатель Комитета по гражданско-патриотическому воспитанию и ЗОЖ Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) Анатолий Храмов обозначил ключевые моменты, касающиеся деятельности Юнармии в России и Якутии. На вопросах улучшения и развития материально-технической базы движения внимание присутствующих заострил заместитель руководителя ЯРО ВВПОД «Юнармия» Гаврил Платонов. Актив Нерюнгринского района в сфере патриотического воспитания представили военный комиссар района Валерий Кузь, исполняющий обязанности председателя ЯРО ВВПО «Боевое братство» Анатолий Аракчеев, председатель общественной организации «Совет ветеранов войны и труда г. Нерюнгри» Александр Шандер, священник Церкви иконы Казанской Божьей матери отец Андрей и другие.

Обсуждение будущего Юнармии в Нерюнгри вызвало оживленнейшую дискуссию. На все вопросы, касающиеся в том числе материальной базы, финансирования, дальнейших перспектив юнармейцев, были даны ответы. Итогом дискуссии стала общая положительная позиция всех присутствующих по необходимости запуска движения и правильности выбранного курса.

Старт работы

Завершился круглый стол созданием местного штаба «Юнармии» по Нерюнгринскому району и утверждением его членов, в числе которых представители всех военно-патриотических клубов района, специалисты в сфере образования, молодежной политики, спорта и культуры, военный комиссариат, «Служба спасения», организации ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, боевых действий, казачье движение, Русская православная церковь, представители поселений района и др. Начальником избран руководитель военно-патриотического объединения гимназии № 1 г. Нерюнгри Руслан Чернышев, которому торжественно вручено Знамя Юнармейского движения.

Одним значимых моментов мероприятия стало награждение отличившихся активистов военно-патриотического направления. 8 юнармейцев, показавшие хорошие результаты, вступили в ряды организации и получили удостоверения, значки, а также принесли клятву. Завершилось мероприятие Гимном Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».