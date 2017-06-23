В Нерюнгри почтили память жертв Великой Отечественной войны

22 июня в нерюнгринском Парке культуры и отдыха имени Чиряева состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

В мероприятии принимали участие исполняющий обязанности МО «Нерюнгринский район» Артем Фирстов, заместитель председателя Совета ЯРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Аракчеев, ветераны Великой Отечественной войны, трудовой коллектив угледобывающей компании «Колмар», ученики общеобразовательных учреждений и др. Гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) слушали стоя.

Обращаясь к присутствующим, глава МО «Город Нерюнгри» Леонид Олейник подчеркнул, что 22 июня является «самой трагичной, самой скорбной датой в нашей стране». В результате кровопролитной войны, которая началась в этот день, погибли миллионы людей. Почти в каждой семье есть сложившие головы на полях сражений во благо Отечества. Были разрушены города, деревни, заводы. «Такого не пожелаешь даже злейшему врагу, — сказал мэр. – Чтобы события не повторялись, все должны помнить о 1941-1945 годах».

От имени юного поколения выступила студентка нерюнгринского филиала Алданского политехнического колледжа Евгения Кирикова. Проникновенно и выразительно она прочла стихотворные строки собственного сочинения, в которых нашли глубокое искреннее отражение радость встречи отца-воина и сына, горечь утраты родных и близких, тяжесть долга убивать даже во имя освобождения Родины, тепло воспоминаний о доме, непримиримость и ужас войны. Объявили минуту молчания. К вечному огню на Мемориале Славы были возложены цветы, сообщает пресс-служба Нерюнгринской городской администрации.