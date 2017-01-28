В Намском улусе 2017-й объявлен Годом Максима Аммосова

В селе Хатырык Намского улуса 27 января состоялось торжественное собрание общественности по подведению итогов Года видного государственного деятеля Якутии Ильи Винокурова и старту Года, посвященного выдающемуся государственному деятелю республики Максиму Кировичу Аммосову.

В торжественном мероприятии от руководства республики принял участие руководитель Администрации главы и правительства Федор Борисов. В приветственном слове он подчеркнул, что 2016 году в республике проведена большая работа по увековечению имени И.Е. Винокурова.

«Работая наркомом здравоохранения он добился значительных успехов в борьбе с туберкулезом, а в годы Великой Отечественной войны спас якутский народ от голодной смерти», — сказал руководитель администрации, говоря о заслугах Ильи Винокурова.

Федор Борисов озвучил, что в этом году республика отметит 120-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля М.К. Аммосова. Он подчеркнул масштаб личности Максима Кировича, стоявшего у истоков государственности Якутии и Киргизии.

На торжественном собрании с докладом выступил глава Намского улуса Александр Атласов. Он информировал, что в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию И.Е. Винокурова проведены торжественное собрание общественности республики в Якутске, республиканский Ысыах в его родном наслеге Хатын-Арыы, в Сахатеатре состоялась постановка спектакля «Тэпсиллибэт үтүө аат» и построены памятник и сквер имени И.Е. Винокурова. Кроме этого, снят автобиографический документальный фильм «Защитник судьбы своего народа», который якутяне увидели на телеканале НВК «Саха». Глава Намского улуса также сообщил, что сегодня уточнено место строительства в Якутске памятника и сквера имени И.Е. Винокурова.

Распоряжением главы Намского улуса в честь 120-летия М.К. Аммосова, выдающегося государственного, политического и общественного деятеля, последовательного сторонника, исполнителя идеи национального возрождения и установления автономии в составе России, 2017 год в районе объявлен Годом М.К. Аммосова.

На торжественном мероприятии выступили депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Николай Румянцев, сын И.Е. Винокурова, почетный работник авиации Валерий Винокуров, глава Хатын-Арынского наслега Юрий Слепцов, заслуженный работник образования РС(Я), ветеран труда, внучатая племянница М.К. Аммосова Яна Корякина, студент 4-го курса исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, председатель гражданско-патриотического клуба «Отчизна» Дмитрий Апросимов, глава Хатырыкского наслега Алексей Пинигин.