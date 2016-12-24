В Москве состоялась традиционная встреча ветеранов-якутян

В Москве состоялась традиционная новогодняя встреча ветеранов-якутян, живущих в столице. В этом году участниками мероприятия стали почти полтысячи человек.

«Для Якутии 2016 год был насыщенным и полным событий, он принес якутянам немало побед и новых достижений в самых различных сферах. Республика продолжает свое успешное развитие, большой резонанс вызвала череда крупных мероприятий, среди которых очередные Игры «Дети Азии», Дни Москвы в республике и многие другие. В Москве же о Якутии узнают все больше и больше. Это и наша заслуга, заслуга землячества, отметившего 5-летие со дня создания в 2016 году», — отметил член Совета Федерации, председатель Якутского землячества Александр Акимов.

Александр Акимов представил якутянам, проживающим в Москве, Юрия Куприянова как Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

«Итоги года вселяют оптимизм и уверенность в хороших перспективах для каждого из нас. Мы продолжаем творить историю, вместе трудиться на благо развития родной республики и России. Большой вклад в эту работу привносят общественные и ветеранские организации. Отрадно, что 2016 год стал первым юбилейным годом для Якутского землячества, объединившего в своих рядах полтысячи выходцев из родной республики. Знаю, за эти годы землячество сыграло большую роль в развитии межрегионального сотрудничества и укреплении связи поколений. Хотел бы искренне поблагодарить всех якутян за работу. Уверен, благодаря нашему сотрудничеству, в будущем мы добьемся еще более значительных успехов», — сказал Юрий Куприянов.

Поздравив гостей мероприятия с наступающим Новым годом, Юрий Куприянов по традиции вручил награды тем, кто внес значительный вклад в развитие республики.

роме того, в честь ознаменования 95-летия профсоюзного движения в республике ветеранам вручены Благодарственные письма Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и памятная книга об истории профсоюзов. А членам землячества – семье Сысоенко – объявлена благодарность за сохранение семейных ценностей в честь 50-летнего юбилея их совместной жизни.