В Москве отметят национальный праздник Ысыах

Сегодня с самого утра в московском Коломенском стартует красочный национальный праздник – Ысыах. В этом году Ысыах в московском музее-заповеднике – одинадцатый по счету. Якутский новый год посреди лета традиционно собирает в Москве тысячи якутян и москвичей, которые становятся свидетелями грандиозного действа.

Московский Ысыах в Коломенском смогут увидеть жители всей России – прямую трансляцию с места событий проведет одна из самых рейтинговых передач — программа « Вести» телеканала Россия 1, телеканалы «Культура» и «ТВ Центр» тоже расскажут о главном якутском празднике в новостных сюжетах и тематических программах.

Особый интерес у гостей Ысыаха вызывает национальная обрядовая церемония, которую проводит алгысчыт из Якутии: он разжигает огонь, взывая к светлым богам Айыы снизойти к людям милостью. На этот раз москвичи надеются, что алгысчыт попросит высшие силы о том, чтобы в среднюю полосу России наконец пришло настоящее лето. Несомненно, его поддержат люди, на себе испытавшие, что такое реальный холод – посланцы Верхоянского улуса, мирового Полюса Холода, единственного места постоянного проживания человека на планете, где зафиксированы самые низкие температуры за всю историю наблюдений.

Впервые на Московском Ысыахе пройдет Фестиваль фольклорных жанров, который объединит профессионалов и любителей игры на хомусе, исполнителей тойука и чабыргах.

Неотъемлемой частью национального праздника встречи лета являются спортивные состязания по якутским видам спорта. Традиционно на Московском Ысыахе пройдет турнир по мас-рестлингу, боотуры будут соревноваться в якутской борьбе хапсагай, в якутских прыжках и вертушке.

Пожалуй, только на якутском Ысыахе можно увидеть весь цвет национальных костюмов народов, населяющих Россию, в национальных костюмах придут на праздник гости из других республик и стран мира. Грандиозным событием станет и гала-концерт с участием мастеров искусств Якутии и дружественных республик Российской Федерации.

Неизменный интерес гостей праздника вызывает «Город мастеров» – выставка-продажа изделий народных промыслов, сувенирной продукции, ювелирных украшений и изделий из природных материалов – меха, конского волоса, дерева, бивня мамонта и другие. В этом году гости Московского Ысыаха станут участниками мастер-классов по изготовлению изделий народных промыслов.

Национальная кухня – непременный атрибут празднования Ысыаха. В Коломенском гости Якутии смогут попробовать якутские оладьи, жеребятину, напиток кумыс и знаменитую якутскую рыбу.

Во все времена Ысыах гордился своим осуохаем. Осуохай на Московском Ысыахе – особый ритуал. Все гости праздника выстраиваются в огромный «жизненный круг», завершая грандиозное празднование древнего праздника народа саха.