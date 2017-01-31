В Москве обсудили меры по развитию Дальневосточного региона

Законодательную базу необходимо совершенствовать и дополнять новыми мерами поддержки Дальневосточного округа для раскрытия потенциала уникального региона, к такому выводу пришли участники Круглого стола «Ускоренное развитие Дальнего Востока: инвестиции, инфраструктура и человеческий капитал», состоявшегося 27 января в Московском Доме национальностей.

Инициатором мероприятия выступил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, Московского Дома национальностей, организаций, предприятий, экспертного сообщества и широкой общественности.

Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов выступил с основным докладом о проблемах законодательного обеспечения развития Дальнего Востока.

«Законодательные органы Российской Федерации совместно с Правительством в настоящее время приступают к рассмотрению вопроса о необходимости дополнительного законодательного регулирования мер государственной поддержки ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока. Главная задача — сформировать необходимую нормативно-правовую базу, направленную на подъем и опережающее развитие нашего Дальнего Востока с тем, чтобы этот регион действительно стал приоритетом и благоустроенной территорией», — сказал Александр Акимов.

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Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Куприянов отметил необходимость принятия ряда принципиально новых механизмов для стимулирования экономического подъема и улучшения социальной сферы. «Один из приоритетов национальной политики сегодня — ускоренное развитие дальневосточного региона. Несомненно, видны практические результаты проделанной системной работы, но мы отмечаем востребованность новых механизмов поддержки. Особое внимание необходимо обратить на меры по повышению качества жизни населения. Правительство Якутии совместно с федеральным центром ведет целенаправленную работу в этом направлении», — подчеркнул Юрий Куприянов.

Генеральный директор АО «КРЮЯ» Михаил Брук, рассказывая о комплексном развитии Южной Якутии на современном этапе, отметил продолжающуюся актуальность формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций. Действительный член Академии изучения проблем национальной безопасности Владимир Томский говорил о нерешенных вопросах телекоммуникационных технологий в районах Дальнего Востока.

Участники Круглого стола пришли к выводу о том, что потенциал региона раскроется при совершенствовании законодательной базы и дополнительным мерам поддержки.