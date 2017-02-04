В Москве может появиться мемориальная доска Максиму Аммосову

Вопрос увековечения в Москве памяти видного государственного деятеля Якутии Максима Аммосова был обсужден на встрече председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова со спикером Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым 2 февраля.

Александр Жирков предложил установить мемориальную доску на фасаде дома по адресу: улица Манежная, 9 в Москве, где Максим Аммосов проживал с 1928 по 1932 годы.

«В этом году республика отмечает 120-летие со дня рождения одного из основателей государственности Якутии и Кыргызстана Максима Аммосова. Будучи первым секретарем ЦК КПСС Кыргызстана, выдающийся сын якутского народа был репрессирован в 1937 году. В Коммунарке под Москвой есть место захоронения основателей государственности республики, среди них и Максим Аммосов», — отметил он.

Алексей Шапошников высказал готовность оказать содействие в решении данного вопроса.