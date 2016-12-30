В МинЖКХ поддержали акцию «Елка Добра»

В Министерстве ЖКХ и энергетики республики поддержали благотворительную акцию «Елка Добра» и приобрели новогодние подарки воспитанникам Коррекционной школы № 22 и школы-интернат № 34.

Также к акции подключились подведомственные предприятия Министерства — Агентство субсидий и Дирекция реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства.

С большим удовольствием и ответственностью сотрудники Министерства и предприятий подошли к выбору подарков для детей, ведь для каждого из них исполнение их заветных желаний является маленьким чудом.

«В Новый год ни один ребенок не должен остаться без подарков, поэтому мы с огромной радостью поддержали данную акцию. Благодарим организаторов за прекрасную возможность сделать мир добрее и счастливей» — отмечают сотрудники Министерства.