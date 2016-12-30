В микрорайоне Марха появится детский сад на 240 мест

Здание по ул. Мелиораторов 6/2 в микрорайоне Марха будет реконструирован под детский сад. Администрация столицы в уходящем году завершила переговоры о передаче объекта городу.

Объект, построенный в 1995 году под детский сад, ранее принадлежал Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки кадров, и здесь находился учебно-производственный центр «Гелиос».

Глава города Айсен Николаев сообщил, что по заказу МКУ «Главстрой» компанией «Росстройпрект» изготовлен проект реконструкции, который уже успешно прошел государственную экспертизу. Экспертиза сметной документации будет завершена в начале 2017 года.

Согласно проекту, здесь появится детский сад на 240 мест, состоящий из 8 групп (в каждой группе по 30 мест), хозяйственный блок со столярным цехом и прачечной, насосная с противопожарными резервуарами и детские площадки. Общая площадь в границах земельного участка составляет 5954, 85 кв. м.

Реконструкция будет проведена за счет республиканского и городского бюджетов. Сметная стоимость в расчете первого квартала 2017 года — 103 миллиона 800 тысяч рублей.

Решение по финансированию проекта станет известно после рассмотрения корректировки государственного бюджета РС (Я) в феврале 2017 года. В случае выделения денежных средств, ремонтные работы начнутся ориентировочно в марте 2017 года.

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