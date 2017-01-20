В МФЦ Якутии предоставляют новую услугу

С 1 января в филиалах МФЦ республики можно получить справку об привлечении (не привлечении) к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Министерство внутренних дел РФ с 1 января 2017 года в филиалах МФЦ республики предоставляет государственную услугу по выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

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