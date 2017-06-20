В местности Ус Хатын запретили продажу и употребление алкоголя во время Ысыаха Туймаады

Во время национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» 24-25 июня в местности Ус Хатын и ее окрестностях запрещена продажа алкогольных напитков, сообщает Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта окружной администрации города Якутска. Нельзя будет купить алкоголь и в Мархе, Кангалассах и Жатае.

В Ус Хатыне, кроме продажи, запрещается также и ввоз алкоголя с целью личного употребления.

«24-25 июня на территории проведения национального праздника запрещена розничная торговля и распитие алкоголя, в том числе пива. Запрет на продажу алкогольной и пивной продукции действует также на территории прилегающих к местности микрорайонов Марха, Кангалассы, Тулагино-Кильдямского наслега. Отдельное распоряжение готовится администрацией городского округа «Жатай», где в эти дни будет запрещена продажа алкогольных напитков», – прокомментировал начальник отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта окружной администрации города Якутска Светлана Василенко.

На территории проведения праздника за общественным порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.