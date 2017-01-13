В мэрии наградили победителей конкурса журналистов на лучшее освещение мероприятий Года труда

В День печати в Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное награждение победителей и участников открытого городского конкурса на лучшее освещение мероприятий Года труда.

Журналистов республиканских и городских печатных изданий, сотрудников телевидения и радио, интернет-изданий с профессиональным праздником – Днем российской печати поздравил первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников.

«Вы создаете условия для диалога власти и общества, для гражданского разговора, объединяете и заинтересовываете неравнодушных людей, ведете большую разъяснительную и просветительскую работу. Вам доверяют, к вам прислушиваются, а значит уважают и ценят», — сказал Дмитрий Дмитриевич.

По итогам городского конкурса «За лучшее освещение мероприятия Года труда» были вручены дипломы и благодарственные письма:

Надежде Громовой, корреспонденту муниципальной газеты «Киин куорат» в номинации «Лучшая серия публикаций в печатном издании»;

Надежде Ефимовой, старшему корреспонденту ЯСИА в номинации «Лучшая интернет-публикация»;

Евгению Зайцеву, исполнительному директору ООО «Город-ТВ» в номинации «Лучший телесюжет».

Почетная грамота главы города Якутска за личный вклад в развитие столицы РС (Я), за заслуги в области журналистики и высокий профессионализм была вручена старшему корреспонденту ЯСИА Елене Бочкаревой.

Журналисты поблагодарили Окружную администрацию за открытость и тесное сотрудничество в освещении общегородских вопросов. Исполнительный директор ООО «Город-ТВ» Евгений Зайцев отметил, что в течение 2016 года в рамках семи направлений Года труда проведено большое количество мероприятий, которые были широко освещены в средствах массовой информации.

Корреспондент газеты «Киин куорат» Надежда Громова, победитель конкурса Года труда поздравила коллег с Днем российской печати и отметила, что 2016 год был богат на общегородские мероприятия, направленные на сплочение горожан. «Отрадно, что в 2016 году наш город Якутск по итогам конкурса Российской Общественной палаты удостоился звания «Самого доброго города России» и очень символично, что 2017 год в Якутске объявлен Годом добра. Мы уверены, что и в 2017 году будет продолжено активное сотрудничество с городской администрацией».

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